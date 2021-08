Les pays voisins de la Suisse avaient déjà fait du « pass sanitaire » le précieux sésame qui vous ouvre les portes d’un retour à un semblant de vie normale. A son tour, le Conseil fédéral prévoit de rendre le certificat Covid obligatoire pour accéder aux manifestations dans les espaces fermés ainsi qu’aux salles des restaurants. Cette option annoncée ce mercredi est mise en consultation jusqu’au 30 août, soit lundi prochain. « Je m’y attendais un petit peu. Mais c’est un coup de massue de plus pour les restaurateurs », se désole le président de Gastro Jura Maurice Paupe qui craint que la branche ne trinque une fois de plus. « Des gens ne viendront plus parce qu’ils n’auront pas de certificat. On a déjà souvent dû restreindre le nombre de places dans les salles pour respecter les distances. Maintenant, avoir 50% des gens qui ne peuvent pas venir facilement chez nous, ça va être vraiment compliqué. Nous en principe on accepte tout le monde, on ne trie pas les clients », souffle le représentant des restaurateurs jurassiens.