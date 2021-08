Ça bouchonne pour l’examen du permis

« On est sous l’eau », admet la cheffe de l’Office jurassien des véhicules. Karine Marti explique que plusieurs effets s’accumulent cette année : la crise sanitaire et le semi-confinement qui ont repoussé cours et examens ; un changement de loi qui oblige à une année de conduite avant de passer l’examen ; tous ceux qui peuvent maintenant passer le permis à 17 ans et qui s’ajoutent à la liste; ou encore le changement de règles pour le permis de moto qui a poussé beaucoup de candidats à s’inscrire cette année. Un cumul alors que les 13 experts, dont 9 qui font passer les examens de conduire, « n’ont pas le don d’ubiquité », fait remarquer Karine Marti.