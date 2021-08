Comptes 2020 acceptés à Delémont

Les comptes 2020 de Delémont n’ont pas soulevé trop de vagues lundi soir au Conseil de ville. Les élus les ont acceptés à une majorité évidente et sans opposition. L’exercice se solde sur un déficit de 575'000 francs. Un résultat négatif qui traduit le coût exact de la crise sanitaire du coronavirus pour la Municipalité.

A droite, le PLR a toutefois déploré que l’exécutif ne tienne pas compte des indicateurs. L’UDC a dénoncé un coup de frein et estimé que la ville va vers une augmentation des impôts. Au centre-gauche et à gauche, le PCSI, le PS et l’Alternative de gauche ont évoqué des résultats « pas bons », mais qui « reflètent la situation liée au Covid-19 et à la RFFA ». Quant au PDC, il n’est pas monté à la tribune au sujet des comptes 2020. /rch