Tramlabulle retrouve ses marques

Le festival propose aussi son lot d’expositions. Elles sont consacrées à Caroline Rutz alias Caro à qui l’on doit l’affiche de Tramlabulle 2021, Maurane Mazars prix révélation du dernier festival d’Angoulême, Marie-Morgane MarieMo Adatte et BD et littérature, monté par Daniel Thurre, médiateur culturel et fan de bandes-dessinés.

Outre les traditionnels stands de BD d’occasion, différentes animations sont au programme : spectacles de marionnette avec le chien Cubitus, parties du jeu Crazy Town (sur inscription), prestation des jeunes accordéonistes de Tramelan et samedi soir, concert de Seriously Serious et Walldown.

Les organisateurs sont habitués à accueillir jusqu’à 4000 personnes sur trois jours lors d’une édition normale. Cette année, ils s’attendent à une baisse de fréquentation :