Tramlabulle dévoile le programme de sa nouvelle édition

Du 26 au 28 septembre 2025, amateurs de BD, familles et curieux pourront venir découvrir au Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan la 28e édition du festival international de bandes dessinées.
Ateliers de dessin, séances de dédicaces, discussions, expositions et même concerts, il y en aura pour tous les goûts. Tramalbulle a dévoilé sa programmation ce matin lors d'une conférence de presse.
Cette année, les troubles du spectre de l'autisme ont été retenus comme thématique transversale. Une conférence de la docteure en psychologie sociale Julie Dachez et l'exposition Dans ta bulle à ce sujet auront lieu vendredi soir.
Le lien avec le 9e art ? Julie Dachez a réalisé une bande dessinée La différence invisible qui explore la vie d'une jeune femme atteinte du syndrome d'Asperge.
La conférence s'intitule Les enjeux de l'autisme à l'âge adulte. « Nous parlons souvent des enfants ou des adolescents avec un trouble autistique, mais peu de l'intégration de ceux-ci à l'âge adulte, ce sera l'occasion d'explorer quelques pistes ou quelques réflexions à ce sujet », souligne Bruce Rennes, président de Tramlabulle.
Au programme, les thématiques des bandes dessinées sont variées pour atteindre des publics différents: amateurs, curieux, familles, grands et petits. Une nouveauté pour cette édition: des discussions avec les artistes. « Nous leur poserons des questions sur leur manière de travailler, de scénariser, de découper et de dessiner leur album. Le public sera ensuite invité à participer à cet échange», indique Bruce Rennes.
Les discussions se feront avec le dessinateur Joël Alessandra et l'aventurière Elodie Arrault autour de l'ouvrage Dadji, de Dakar à Djibouti, avec Julie Ricossé autour d'À la vie, à la mer, et avec l'illustratrice suisse MarieMo, qui présentera Pied à terre.
En plus du prix habituel des jeunes lectrices et lecteurs, un nouveau prix récompensera un ou une artiste. Objectif: « encourager la lecture », il sera remis par les étudiants et étudiantes du ceff COMMERCE.
Plus d'informations et programme complet sur tramlabulle.ch.