Tramlabulle dévoile le programme de sa nouvelle édition

Ateliers de dessin, séances de dédicaces, discussions, expositions et même concerts, il y en aura pour tous les goûts. Tramalbulle a dévoilé sa programmation ce matin lors d'une conférence de presse.

Cette année, les troubles du spectre de l'autisme ont été retenus comme thématique transversale. Une conférence de la docteure en psychologie sociale Julie Dachez et l'exposition Dans ta bulle à ce sujet auront lieu vendredi soir.

Le lien avec le 9e art ? Julie Dachez a réalisé une bande dessinée La différence invisible qui explore la vie d'une jeune femme atteinte du syndrome d'Asperge.

La conférence s'intitule Les enjeux de l'autisme à l'âge adulte. « Nous parlons souvent des enfants ou des adolescents avec un trouble autistique, mais peu de l'intégration de ceux-ci à l'âge adulte, ce sera l'occasion d'explorer quelques pistes ou quelques réflexions à ce sujet », souligne Bruce Rennes, président de Tramlabulle.