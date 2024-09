Tramlabulle dévoile le programme de sa 27e édition

Le programme de la nouvelle édition de Tramlabulle a été annoncé ce matin. Une trentaine d’auteurs et d’autrices seront présents pour dédicacer leurs œuvres, entre le 27 et le 29 septembre. Des ateliers d’écriture et de dessins sont aussi prévus pour les jeunes.

Ce sera la 27e édition du festival de bandes dessinées, mais la première pour son nouveau président. Bruce Rennes explique qu’il vient surtout « pour apporter du réseautage. »Il a notamment organisé pour la première fois une collaboration avec le centre de formation CEFF. Une classe fera un sondage marketing pendant le festival, pour évaluer le profil des visiteurs. Un atelier d’écriture est aussi prévu au sein des classes, avec la visite d’un auteur de BD.

Une autre nouveauté cette année, c’est la présence de manga au sein du festival. Bruce Rennes regrette que ce ne soit que la première année que les bandes dessinées japonaises soient intégrés au monde de Tramlabulle. En plus des auteurs présents sont aussi organisés des ateliers de dessins manga, samedi et dimanche.