Tramlabulle : de visiteuse à illustratrice invitée

La 28e édition du festival international de bande dessinée Tramlabulle a ouvert ses portes ce samedi. Une trentaine d’auteurs et d'autrices sont de la partie. Parmi eux, Melisa Ozkul, native de la Vallée de Tavannes et qui présente sa première BD.
Une autrice de la région à Tramlabulle. Melisa Ozkul fait partie, pour la toute première fois, de la trentaine d’auteurs présents pour la 28e édition du festival international de bande dessinée qui a commencé ce samedi. Plus jeune, c’est accompagné de ses parents qu’elle venait au Centre interrégional de perfectionnement. Elle n’y chassait pas les dédicaces, mais plutôt le contact avec les autrices et auteurs présents qui pouvaient lui prodiguer de précieux conseils. Cette année, la jeune femme de 28 ans vient faire connaître sa première BD intitulée « Le dernier pétale de Rose », publiée cette année. « Je suis contente de pouvoir contribuer à ce festival en tant qu’auteur et aussi propager cette culture de la bande dessinée dans la région (…) et montrer que même si l’on vient de la « campagne », c’est tout à fait possible de faire de la bande dessinée et de devenir auteure », explique Melisa Ozkul.
Entretien avec Melisa Ozkul
Après une formation de graphiste, Melisa Ozkul a été diplômée de l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI) et de la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève. C’est dans le cadre d’un travail de diplôme que naissent les premières planches de ce premier ouvrage. « J’ai étudié toute la question autour du suicide assisté, plus exactement du point de la personne qui fait ce choix. Comment elle vit ses derniers instants avec ses proches et avec elle-même », explique l’autrice régionale. Un travail qui lui permet d’être lauréate en 2022 du Prix d'Excellence de la fondation Hans Wilsdorf. L’HEAD Genève publie quelques pages sur son compte Instagram qui sont repérées par l’éditeur lausannois Antipodes. Durant deux ans, Melisa Ozkul approfondira son travail en se basant aussi sur des articles scientifiques ou sociétaux pour construire son récit. » /sbo