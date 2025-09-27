Tramlabulle : de visiteuse à illustratrice invitée

Une autrice de la région à Tramlabulle. Melisa Ozkul fait partie, pour la toute première fois, de la trentaine d’auteurs présents pour la 28e édition du festival international de bande dessinée qui a commencé ce samedi. Plus jeune, c’est accompagné de ses parents qu’elle venait au Centre interrégional de perfectionnement. Elle n’y chassait pas les dédicaces, mais plutôt le contact avec les autrices et auteurs présents qui pouvaient lui prodiguer de précieux conseils. Cette année, la jeune femme de 28 ans vient faire connaître sa première BD intitulée « Le dernier pétale de Rose », publiée cette année. « Je suis contente de pouvoir contribuer à ce festival en tant qu’auteur et aussi propager cette culture de la bande dessinée dans la région (…) et montrer que même si l’on vient de la « campagne », c’est tout à fait possible de faire de la bande dessinée et de devenir auteure », explique Melisa Ozkul.