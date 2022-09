La BD à l’honneur à Tramelan depuis 25 ans

Tramlabulle bat son plein. Vingt-six auteurs venus de Suisse et de pays voisins sont présents ce week-end au CIP à Tramelan dans le cadre du festival international de la bande dessinée et de ses connexions au multimédia. Parmi eux Cecilia Bozzoli et Pierdomenico Bortune. Ils ont réalisé ensemble une BD intitulée « Celeste, l’enfant du placard ». Un ouvrage qui parle de l’immigration italienne en Suisse dans les années 60/70 et de ces enfants qu’on ne voulait pas laisser au pays. On les cachait dans des valises pour passer la frontière, le regroupement familial étant interdit.