Le carrefour de Graitery a besoin de soins

Le secteur du carrefour de Graitery doit être réaménagé, et vite. La Municipalité de Moutier a présenté vendredi l’objet soumis à votation populaire communale le 26 septembre prochain. Prévôtoise et Prévôtois sont appelés à se prononcer sur la libération d’un crédit de 1'313'097 francs pour le réaménagement du secteur du carrefour de Graitery, des réseaux souterrains et du ruisseau de la Combe Allerie. L’endroit est depuis longtemps en mauvais état. Le dernier projet de réaménagement datant de 2001, n’a pas abouti, rappelle le message de la ville. Des fuites des conduites d’eau potable se sont produites durant l’hiver 2018-2019 et la quasi-totalité du carrefour a été mis à mal.







La sécurité primordiale



Outre l’ensemble des réseaux souterrains, dont une partie de ceux qui se situent dans les rues voisines, c’est tout le secteur qui a été repensé dans le projet. La Municipalité de Moutier indique notamment que la route sera rétrécie pour limiter la vitesse alors que trottoirs et passages piétons redonneront leur place aux personnes à pieds. Un éclairage dynamique avec 81 nouveaux points lumineux alliera économie d’énergie et sécurité.

Les conseillers municipaux présents à la conférence de presse rappellent enfin que le Conseil de ville a accepté l’arrêté à l’unanimité le 21 septembre 2020. Retrouvez le message de la Municipalité aux électeurs prévôtois sur le site de la ville. /lbe