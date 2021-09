Le certificat Covid divise les restaurateurs

Le certificat Covid n’a pas la même saveur pour tous les restaurateurs. L’extension du pass sanitaire annoncée mercredi par le Conseil fédéral a fait grincer quelques dents dans le milieu de la restauration. GastroSuisse et GastroJura ont déploré la décision de la Confédération. Selon la faîtière, le secteur va perdre des clients et à nouveau connaître des pertes financières importantes. Gérante de l’établissement « Aux Couleurs du Terroir » à Montfaucon, Lina Dubied ne servira ses clients que sur la terrasse et uniquement à midi, tant que la météo le permettra. Elle envisage ensuite de fermer son établissement et de n’accueillir éventuellement que des groupes sur réservation.