Sursaut vaccinal dans le Jura

Quarante nouvelles personnes se sont inscrites depuis 9h vendredi matin, jusqu’à 11h environ. Le chef du Service l’information et de la communication du canton Jacques Chapatte précise que depuis mercredi 14h30 et l’annonce du Conseil fédéral, 350 nouvelles inscriptions ont été enregistrées au centre cantonal de vaccination. C’est le double de la semaine passée, a-t-il dit au journal Le Temps. 130 personnes se sont encore présentées jeudi sans rendez-vous et 35 de plus vendredi entre 8h et 10h.