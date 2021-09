Les anti-pass se mobilisent à Delémont

Forte mobilisation contre le certificat Covid à Delémont. Environ 750 personnes, selon une porte-parole du mouvement, près d’un millier selon la police municipale delémontain, se sont rassemblées lundi à 17h à la gare de la capitale jurassienne pour défendre leur point de vue sur l’extension du pass sanitaire. La foule qui scandait « liberté » ou « nous ne sommes pas des moutons » s’est déplacée à pied vers les bureaux du ministre de la santé Jacques Gerber, puis en direction du Cras-du-Moulin et du collège de Delémont, symbole d’une jeunesse victime des mesures et qu’on prive de sa liberté et de vie, selon ceux qui portaient la voix du mouvement. Il s'agit de la première manifestation en Suisse romande depuis l'annonce du Conseil fédéral d'étendre le certificat Covid. /lbe-jpi