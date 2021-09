Une nouvelle formation pour les maçons et constructeurs de route

Les maçons et constructeurs de route bénéficient d’une nouvelle formation dans la région. Le CEFF Artisanat et la Halle des maçons vont lancer au mois de janvier un cursus de deux ans qui permettra de devenir chef ou cheffe d’équipe bâtiment et génie civil. Ce certificat viendra s’insérer entre le CFC et le brevet fédéral de contremaître. Il se destine donc à des personnes qui ont déjà une certaine expérience professionnelle, un minimum de deux ans est d’ailleurs requis pour pouvoir s’inscrire.

Selon Denis Boegli, référent pour la formation continue au CEFF, les entreprises étaient particulièrement demandeuses d’une telle formation, mais aussi les employés eux-mêmes. Une séance d’information a d’ailleurs réuni plus de vingt personnes la semaine passée. Actuellement, les jeunes qui souhaitent obtenir ce certificat doivent aller se former à Colombier ou Fribourg. L’objectif de ce cursus est ainsi de combler une lacune dans la région.





Cinq modules au programme

Concrètement, le rôle du chef d’équipe consiste à « organiser le chantier, planifier et surtout diriger et tracer les futurs travaux », d’après Damien Plumey, responsable à la Halle des maçons. La formation compte cinq modules qui seront donnés sur une septantaine de jours. Les cours seront dispensés durant certaines semaines creuses en hiver, mais également plusieurs samedis.

La formation affiche déjà quasi complet, mais il est encore possible de s’inscrire en se rendant sur le site du CEFF jusqu’à lundi prochain. Ses responsables entendent accepter 18 élèves au maximum. Un cours de mise à niveau et un examen d’entrée seront organisés le mois prochain. /alr