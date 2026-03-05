Crédit bernois pour le ceff Artisanat à Moutier

Le Grand Conseil bernois a accepté mercredi par 136 voix contre 9 un crédit complémentaire de 1,7 million de francs pour permettre à la section Artisanat du Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) de rester une année de plus à Moutier avant son déménagement à Bienne. Le calendrier a dû être modifié en raison du retard dans les travaux de rénovation des locaux biennois.

La députation francophone soutenait à l'unanimité ce crédit afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur formation jusqu'à ce que les nouveaux locaux soient prêts. En raison du changement d’appartenance cantonale de Moutier, l’école professionnelle était initialement censée déménager rue de la Gabelle à Bienne cet été.

Comme les travaux réalisés dans les nouveaux locaux nécessitent plus de temps pour des raisons de sécurité et que la répartition des filières de formation professionnelle est renégociée, le canton de Berne a convenu avec le canton du Jura que l’école resterait une année supplémentaire sur le site de Moutier.

Cette solution évite une interruption du fonctionnement de l’école et la recherche de nouveaux provisoires, qui seraient coûteux, a souligné le Conseil-exécutif bernois. /ats-fwo