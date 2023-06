En cours, ils conçoivent un flipper virtuel

Si le résultat est là, les difficultés n’ont pour autant pas épargné les concepteurs. A commencer par le nerf de la guerre : l’argent. « Au départ, on a développé un budget assez simple mais on s’est vite rendu compte qu’on pouvait aller plus loin… », explique Léo Boegli, qui a toutefois pu compter sur l’appui de son directeur dans ce projet. Trouver les bons composants électroniques et réussir à installer et raccorder correctement tous les logiciels se sont aussi avérées être des tâches ardues, ce d’autant plus qu’il a fallu chercher toutes les explications sur internet. Mais le jeu en valait la chandelle, explique Léo Boegli : « De voir qu’ils y jouent et qu’ils rigolent autour de ce flipper, c’est un retour pour moi et ça me fait aimer mon métier ».

Mais au fait, qu’adviendra-t-il de ce flipper désormais terminé ? Dans un premier temps, il devrait rester à Moutier pour permettre à Léo Boegli de montrer à la prochaine volée ce qu’il est possible de faire. L’idée, par la suite, serait de le vendre et de réaliser un petit bénéfice qui pourrait être réinjecté dans le prochain projet. /amo