Commentaire : Quand des masques tombent à la manif anti-pass

Des journalistes insultés

La seconde catégorie de débordements concerne les journalistes. Plusieurs confrères ont été la cible d’injures, elles-aussi relayées à notre micro, et une pancarte qualifiait même les journalistes de « falsificateurs » et de, je cite : « Putes du système ». Non, vous ne rêvez pas, c’était chez nous, ce lundi à Delémont, et pas aux Etats-Unis sous Donald Trump. Pas de quoi fouetter un chat, me diront certains. Je me permettrais de leur rappeler humblement que la liberté des médias est garantie dans la Constitution et que de telles injures – y compris sur Facebook, je le précise pour ceux qui peinent à maîtriser leurs pulsions – constituent non seulement un délit mais aussi une atteinte à la liberté de la presse. Pour des gens qui n’avaient que le mot « liberté » à la bouche, vous avouerez que c’est un brin contradictoire…

Mais qu’on ne me méprenne pas. Bien sûr que des manifestants respectueux faisaient aussi partie du nombre et ne cautionnaient pas de tels agissements. Pourtant, ce que j’ai vu, ce lundi à Delémont, c’est une foule chauffée à blanc depuis des mois via les réseaux sociaux qui applaudissait en majorité et même qui acclamait les éructations au mégaphone d’un individu avant de le suivre tels des moutons de Panurge, des vrais ceux-là.

Ne jouons pas sur les mots, il s’agit d’une forme d’acquiescement, même passif. Pour démontrer le contraire, il suffisait de reculer de quelques mètres, voire de quitter la manifestation. Quelques-uns l’ont fait mais si peu par rapport à la masse qui, elle, était prête à avaler n’importe quoi, ce qu’elle ne s’est, d’ailleurs, pas privée de faire… Je le dis ainsi sans ambages : oui, face à ce que j’ai vu et entendu, j’ai eu honte, honte pour cette foule…

Il est temps d’arrêter d’être naïfs et d’admettre que les manifestants n’étaient pas tous de gentils citoyens déboussolés par les événements liés à la pandémie. Il est temps que chacun assume ses actes ainsi que sa responsabilité individuelle et collective, avant que tout cela finisse mal…







Responsabilité individuelle : un appel à « prendre d’assaut le Palais fédéral » sur Facebook

Une illustration dénichée mardi soir sur Facebook - soit au lendemain de la manifestation de Delémont - et qui a été visible, oh juste deux minutes, le temps que l’exalté qui en est l’auteur et qui avait appelé à manifester se rende peut-être compte de son erreur et modifie son texte pour qu’il soit plus présentable.

Voici donc le texte en ma possession qui a été publié sur la page Facebook d’un Jurassien dont le compte relaie allègrement des messages qui inonde son compte de messages trompeurs sur le coronavirus et les vaccins, entre autres. Un compte public sur lequel le mot « merdias » fait également florès. Je cite : « Je pense qu’il n’est plus illusoire que nous devons prendre d’assaut le Palais fédéral… et revenir dans une démocratie qui en retrouverait certains fondements ». Oui, vous avez bien entendu et vous ne rêvez toujours pas ou alors c’est un cauchemar, un vrai, et tout éveillé en prime… De vous à moi, qui sont les falsificateurs ?