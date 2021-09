Des investissements pour la jeunesse de Val Terbi

Deux établissements scolaires de Vicques vont avoir droit à un rajeunissement. Lors de sa séance de mardi soir, le Conseil général a préavisé favorablement à l'unanimité un crédit cadre de 3,6 millions de francs pour le projet de rénovation de l’Ecole Secondaire du Val Terbi à Vicques. La commune fusionnée supporterait environ 44% des frais, puisque l’établissement scolaire est la propriété d’un syndicat composé des communes de Courchapoix, Courroux, Mervelier et Val Terbi.

Ce projet de rénovation concerne l’entier de l’édifice. Le corps central a été construit en 1960, avant de se voir adjoindre un nouveau bâtiment et une halle de gymnastique 18 ans plus tard. Deux agrandissements sont venus compléter le site en 1994 et en 2004. Si les locaux de 1960 et 1978 ont été sporadiquement rénovés en fonction des besoins, les autres n’ont jamais été rafraîchis. Les travaux dont il est question aujourd’hui concernent la rénovation extérieure, l’assainissement de la halle de gymnastique, un assainissement énergétique et un réaménagement extérieur. Ils sont prévus durant six ans, essentiellement pendant les vacances scolaires, afin d’espacer les dépenses communales et de garantir le bon déroulement de la vie de l’école.



Une demande de subventionnement est à l’étude auprès du Service de l’enseignement et une aide complémentaire de 18'000 francs pour l’installation photovoltaïque est attendue.



Assainir l’école de Geneveret

Le Conseil général de Val Terbi a aussi préavisé favorablement à l'unanimité le projet d’assainissement énergétique de l’école primaire de Geneveret à Vicques pour un montant de 1,1 million de francs. Le bâtiment a été construit en 1971 et accueille trois classes. Il s’agit principalement d’améliorer son enveloppe et de remplacer le chauffage à mazout par un chauffage par pompe à chaleur. L'établissement des certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB) a montré des pertes calorifiques dépassant de 3 fois les exigences actuelles pour les nouvelles constructions, tandis que les besoins d'énergie annuels sont supérieurs de 2,6 fois. Le Service de l’enseignement va octroyer une subvention estimée à 323'384 francs. Une autre pour le remplacement du chauffage est escomptée à hauteur de 4'000 francs, de même qu’un montant de 33'700 francs pour l’assainissement de l’enveloppe thermique.

C’est la population qui aura le dernier mot sur ces deux crédits en votation le 28 novembre. /emu