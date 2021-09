Le Conseil de ville de retour au bercail

Les conseillers de ville de Porrentruy retrouveront leur confort habituel. La séance du législatif se déroulera jeudi dans la salle de l’Hôtel de ville après une délocalisation de plus d’un an à l’Inter à cause des mesures sanitaires. Au programme de la soirée, le traitement de plusieurs motions et postulats ainsi que les réponses à des questions écrites, notamment sur la piscine en plein air. Les bassins fraîchement rénovés ont fait beaucoup parler d’eux en 2020, suite à des mesures strictes pour endiguer un sentiment d’insécurité. Cet été, d’autres moyens ont été mis en place : agents de sécurité privée, comptabilisation des entrées ou encore vidéosurveillance. Mais il est difficile de tirer un bilan selon le maire, Gabriel Voirol.