Des exceptions au certificat Covid

Le Covid inflige une triple peine à un nombre restreint de personnes qui ont une maladie ou des allergies qui les empêchent d’être vaccinées contre le virus. Elles ne sont pas correctement protégées et ne peuvent pas obtenir le certificat Covid qui permet d’accéder aux restaurants, aux lieux fermés de loisirs, de culture et de sport.

Le conseiller national et médecin de famille jurassien Pierre-Alain Fridez demande au Conseil fédéral de faire de rares exceptions et de délivrer des certificats Covid à des personnes non vaccinées :