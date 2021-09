Des habitants de la vieille ville de Delémont excédés

La coupe est pleine pour des habitants de la ville de Delémont face aux incivilités. Une vingtaine d’entre eux l’ont fait savoir hier soir avant la séance du Conseil de ville. Des habitants ont accueilli les élus sur les marches de l’Hôtel de ville pour les sensibiliser aux différentes incivilités dont la vieille ville est le théâtre de plus en plus régulier depuis plusieurs années. Ils citent notamment les problèmes de parcage, le bruit générés par certains restaurants après 22h, l’entrée de voitures en vieille ville après 21h ou encore des démarrages bruyants et intempestifs de véhicules. Les résidents demandent ainsi que la police fasse son travail et procède à des contrôles réguliers, comme l’explique Marie-Claire Grimm, présidente de l’Association Vieille Ville et habitante des lieux :