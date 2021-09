Du beurre et moins d’eau dans le gaz à Delémont

La dernière question orale sur le sujet émanait du radical Pierre Chételat qui a demandé la position de la commune par rapport au biométhane. Murielle Macchi-Berdat a indiqué que la ville n’était pas opposée à ce procédé, pour autant que la production de biogaz serve à une transformation en électricité.





Une passerelle transformée en impasse temporaire et un dossier qui avance pour la place Roland-Béguelin

Un crédit de 1'360'000 francs a également fait couler de l’encore lundi soir au législatif delémontain. La somme était destinée à la construction d’une nouvelle passerelle pour les piétons et les cyclistes à Morépont. L’entrée en matière a été rejetée par 27 voix contre 5. La majorité a demandé que la réalisation d’une passerelle en bois et non en métal soit étudiée. La gauche a évoqué « un projet qui ne va pas dans le sens du plan climat », alors que le PLR a parlé d’un projet « démesuré et luxueux ». Le conseiller communal Ernest Borruat a souligné qu’une infrastructure en bois risquait de coûter plus cher, mais en vain.

Le Conseil de ville a, en revanche, avalisé à une majorité évidente le crédit de 220'000 francs pour développer le projet de réaménagement de la place Roland-Béguelin et de la zone de rencontre de la vieille ville. Le dossier n’a pas suscité de discussions si ce n’est sur l’assurance que les surface à disposition des établissements publics pour leurs terrasses soit garanties. Ernest Borruat s’est engagé en ce sens et a souligné que les droits actuels seraient préservés.





On double les jetons de présence

Le législatif de la capitale jurassienne s’est, enfin, penché sur une modification du règlement communal concernant les jetons de présence alloués aux membres du législatif. Les montants seront ainsi doublés, y compris pour séances de commissions alors que ces dernières étaient exclues de la hausse prévue dans le projet concocté par le Bureau du Conseil de ville. La proposition d’uniformisation portée par l’Alternative de gauche a été soutenue par 25 voix contre 7. Un autre souhait du même groupe politique a toutefois été rejeté par 29 voix contre 8. L’Alternative de gauche demandait que le personnel communal continue à toucher des jetons de présence en cas de participation à des séances liées au législatif en dehors des heures de travail. Au vote final, la modification dz règlement a été avalisée à une majorité évidente. /fco