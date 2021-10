La culture jurassienne face à un tournant historique

La culture jurassienne s’apprête à vivre une véritable révolution. Après plusieurs décennies d’attente, le Théâtre du Jura sera officiellement inauguré vendredi à Delémont. Les autorités cantonales, la ville de Delémont et la Fondation de la nouvelle institution culturelle ont réuni la presse lundi après-midi pour saluer l’aboutissement de ce projet colossal et historique. Le ministre jurassien de la culture, Martial Courtet, a rappelé que le complexe immobilier du Ticle, dont fait partie le Théâtre du Jura, représentait, avec une enveloppe d’environ 90 millions de francs, l’un des plus grands investissements depuis l’entrée en souveraineté du canton du Jura. Il a aussi indiqué que plus de 80% des travaux avaient été réalisés par des entreprises jurassiennes, ce qui dépasse le seuil de 75% fixé par le Parlement en 2015.







Un cadre financier « rassurant »

Si l’ouverture d’un théâtre en pleine pandémie et dans un contexte financier délicat pour l’Etat jurassien peut sembler risquée, Martial Courtet se veut confiant. « Il y a un mécanisme très rassurant. La fondation doit trouver un franc pour déclencher le financement de deux francs au niveau du canton du Jura. La balle est dans le camp de la fondation qui doit maintenant trouver des montants financiers annuels. Le canton sera là en soutien », a souligné à RFJ le ministre de la culture. Ce dernier ajoute que la participation cantonale est plafonnée et que certaines synergies ont pu être trouvées pour réduire les coûts.







Une structure dédiée aux arts de la scène

Pour la cheffe de l’Office de la culture du canton du Jura, il y aura un « avant » et un « après » Théâtre du Jura. Christine Salvadé a rappelé que la nouvelle institution sera la première infrastructure entièrement dédiée aux arts de la scène dans la région. « Les compagnies jurassiennes pourront s’adosser à une structure, créer dans de meilleures conditions et être diffusées plus largement », nous a indiqué la responsable. Selon Christine Salvadé, de nombreux défis attendent encore le Théâtre du Jura. Il s’agira notamment de conquérir un nouveau public.

Afin de saluer la concrétisation de ce partenariat public-privé, le canton du Jura a accroché sur l’un des murs intérieurs de l’établissement une œuvre de l’artiste jurassien René Myrha. Intitulé « l’École des Peintres I », le tableau a été réalisé en 2012 dans le cadre d’un projet artistique. Il symbolise notamment l’importance du Théâtre du Jura pour l’ensemble de la culture jurassienne.

La cérémonie officielle d’inauguration aura lieu vendredi à Delémont en présence de plus de 400 invités, dont la cheffe de l’Office fédéral de la culture, Isabelle Chassot. Des portes ouvertes sont aussi prévues samedi et dimanche. /comm-alr