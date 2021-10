Les tests deviennent payants

Un prix qui pourrait varier

Les pharmacies et les autres prestataires privés peuvent fixer librement le prix du test Covid. Quant au Centre de dépistage du canton du Jura, situé à Innodel, le montant de ce test a été défini à 50 francs. Eric Wery relève que, selon les premières indications, ce montant devrait être plus ou moins identique dans les pharmacies. Quant à l’arrivée sur le marché de tests moins chers, le responsable du Centre de dépistage n’a reçu aucune confirmation de ce genre, mais précise que les enfants de moins de 12 ans pourront dès lundi faire un test nasal, et non pas nasopharyngé, considéré comme moins invasif. /ncp