Patrick Cerf pilotera Moutier vers le Jura

Le responsable du transfert de Moutier au sein de la commune prévôtoise est connu. Le Conseil municipal indique, ce vendredi, qu’il a nommé Patrick Cerf en qualité de chef de projet en vue du départ de la cité dans le canton du Jura. Cet ancien Prévôtois, âgé de 46 ans, habite dans la commune jurassienne de Corban. Journaliste de formation, il travaille actuellement comme responsable des secteurs « industrie » et « tertiaire » au sein de la direction d’Union Transjurane. Les autorités prévôtoises précisent, dans leur communiqué, que Patrick Cerf a convaincu par « sa précieuse connaissance du dossier jurassien et des institutions, son riche réseau et ses grandes capacités d’analyse ».





Il prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er novembre pour un engagement à 80% jusqu’au 31 décembre 2024, pour autant que le calendrier de transfert fixé par le Conseil municipal soit maintenu. Comme l’autorise le règlement communal de Moutier, Patrick Cerf pourra concilier cette nouvelle fonction avec ses mandats politiques au Parlement jurassien ainsi qu’au législatif de la commune de Val Terbi. /nme