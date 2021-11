« C'est un travail qui s'inscrit dans l'Histoire »

Il a dès ce lundi la tâche de piloter Moutier du canton Berne vers celui du Jura. Patrick Cerf est le chargé de projet de la cité prévôtoise en vue de son transfert. Agé de 46 ans, il a vécu la moitié de sa vie à Moutier ou dans sa couronne. Il a couvert l’actualité de la région durant plus de 10 ans de par son métier de journaliste, avant d’occuper dernièrement une fonction syndicale. Son mandat de 80% devrait courir jusqu’à fin 2024. « C’est extrêmement grisant. Je me réjouis de pouvoir mener à bien ce projet. Concrètement, mon rôle sera de préparer l’administration communale de Moutier à son nouvel environnement institutionnel jurassien. Chaque service aura des défis, certaines choses vont évoluer et changer et il faudra que cela se passe de manière harmonieuse pour l’administration prévôtoise et sa population. Ce travail sera avant tout administratif, et moins de négociation comme celui des représentants des cantons de Berne et du Jura, Mario Annoni et Patrick Tanner. J’aurai aussi un rôle de facilitateur entre les principaux tenants du dossier », explique Patrick Cerf. /emu