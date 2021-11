La grande première du Théâtre du Jura

Il ne manquait plus qu'une grande première pour consacrer le nouveau Théâtre du Jura, c'est désormais chose faite. L’opérette comique Encore une fois a été jouée ce mercredi sur les planches de « La Grande », salle de plus de 400 places qui était pleine pour cette inauguration. Comédiens, danseuses et chanteurs étaient sur scène, pour raconter l’histoire de ce directeur d’usine de cigare qui veut donner sa manufacture à un syndicaliste. Le pauvre ouvrier n’y comprend rien, et croit que son patron lui offre sa femme. On nage en plein vaudeville, à grand renfort de chorégraphies et de chansonnettes. Et pourtant, les trois actes sont entrecoupés d’entretiens : cette histoire est en fait celle d’une troupe qui rejoue inlassablement la même pièce pour la télévision.