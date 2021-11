La reprise de la pandémie n’épargne pas le Jura

Une faible proportion de vaccinés parmi les nouveaux cas

Les autorités encouragent toujours les personnes qui ne sont pas vaccinées à franchir le pas. Dans le canton du Jura, les premières injections se sont déroulées en janvier. Des rappels vont bientôt être administrés. Les contaminations de ces derniers jours ne semblent pourtant pas liées à une perte d’efficacité des vaccins, selon la responsable de la cellule Covid du canton du Jura. Cette dernière souligne que les personnes vaccinées ne représentent que 20 à 30% des nouveaux cas. Pour Sophie Chevrey-Schaller, la résurgence du coronavirus peut notamment s’expliquer par l’arrivée de l’hiver, des rassemblements plus nombreux en intérieur et un certain ras-le-bol des mesures sanitaires.