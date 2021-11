La troisième dose dès mercredi dans le Jura

La troisième dose de vaccin contre le coronavirus, c’est dès mercredi dans le Jura. Toutes les personnes de plus de 65 ans qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois sont éligibles, d’après une information communiquée ce mardi par le canton du Jura. Pour obtenir la dose de rappel, il faut impérativement s’inscrire via la hotline COVID au 032 420 99 00. Les autorités indiquent, par ailleurs, qu’elles contacteront les personnes concernées ces prochaines semaines si elles ne se manifestent pas.





Equipes mobiles et CEVAC

Dès mercredi, des équipes mobiles du CEVAC, le Centre de vaccination cantonal, vont se rendre dans les établissements pour personnes âgées. En parallèle, il sera possible d’obtenir la dose de rappel au centre à Courtételle (les lundis, mardis et jeudis), à Porrentruy (les mardis et vendredis dans les locaux de l'Hôpital du Jura) ou à Saignelégier (le mercredi dans les locaux de l'Hôpital du Jura). La troisième dose peut aussi être injectée dans les pharmacies qui pratiquent la vaccination. Là aussi, une inscription est requise.

Le canton du Jura indique que plus de 8'000 personnes sont aujourd’hui éligibles à cette troisième dose. Le but est qu’elles aient pu l’obtenir d’ici Noël.





Et les personnes vulnérables de moins de 65 ans ?

Quant aux personnes vulnérables de moins de 65 ans et vaccinées deux doses depuis plus de six mois, elles doivent prendre contact avec leur médecin. Ce dernier peut délivrer une attestation qui permet à ses patients de bénéficier de la troisième dose. /comm-mle