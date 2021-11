Le transfert de Moutier dans le Jura va de l’avant

Les contours du transfert de Moutier dans le canton du Jura se dessinent. Le projet baptisé « Moutier dans le Jura » a été présenté ce jeudi matin. Il réunit l’ensemble des travaux destinés au changement d’appartenance cantonale de la cité prévôtoise. Moutier va ainsi devenir l’un des pôles urbains du canton du Jura. Le Gouvernement jurassien indique que la ville doit « continuer à jouer un rôle de commune-centre à travers une offre riche et variée de services, de commerce, de loisirs ou encore de formation ». Le Jura insiste également sur sa volonté de maintenir les relations de la cité prévôtoise avec les communes proches.







Un concept divisé en quatre pans

« Moutier dans le Jura » se décline en quatre axes. Le premier volet touche à tout ce qui concerne le concordat et les accords intercantonaux entre Berne et le Jura.

Le deuxième axe s’intitule « administration innovante et de proximité ». Le Gouvernement jurassien renouvelle ainsi son engagement de déplacer 180 emplois équivalents plein temps à Moutier, à travers la relocalisation du Service des contributions, du Service informatique, du Contrôle des finances et de l’Office des sports.

Le troisième volet porte sur une adaptation générale du cadre légal. Il faudra ainsi modifier la Constitution jurassienne pour permettre à Moutier de former, de manière transitoire, une circonscription électorale pour les élections cantonales.

Le quatrième axe concerne les collaborations et les échanges interjurassiens. Pour le Gouvernement jurassien, Moutier doit continuer à jouer le rôle de centre pour les communes alentours via de nouveaux accords intercantonaux. L’exécutif cantonal évoque une volonté d’apaisement et de rassemblement qui pourrait faire de la cité prévôtoise « un modèle de collaboration intercantonale unique au niveau national ».

Le transfert de Moutier dans le Jura devrait être effectif « au plus tard le 1er janvier 2026 » et n’interviendra pas, quoiqu’il arrive, avant le 1er janvier 2025, a indiqué le Gouvernement jurassien. /comm-fco