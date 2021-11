Le budget de Porrentruy passe en douceur

Le budget de la ville de Porrentruy est passé comme une lettre à la poste. Malgré un déficit de 1,4 million de francs, il n’a suscité presque aucun débat devant le Conseil de ville jeudi soir et a été adopté à la majorité évidente. Et pourtant, ce déficit « limité » est atteint en puisant un million dans les réserves et en revalorisant du patrimoine foncier à hauteur de 1,2 million. Ce qui a tout de même poussé le conseiller de ville PDC Jean-Pierre Bindit à alerter sur le fait qu’il manquait 3,6 millions de francs de revenus à la commune. « On est en plus en train de dissoudre quasi complètement la réserve de politique budgétaire constituée par des revenus exceptionnels en 2019 et 2020. Ce qui me fait peur, c’est que le répercussions du Covid en termes de recettes fiscales vont être étendues sur 2021 et 2022. Si les comptes sont conformes au budget, on arrivera fin d’année prochaine avec un déficit au niveau du bilan », avertit l’élu PDC.





« On a les moyens de se payer nos projets d'investissement »



Malgré la grande inconnue des recettes fiscales qui fluctuent et demeurent incertaines, la ville de Porrentruy prévoit toujours d’investir ces 10 prochaines années entre 3,5 et 5,5 millions. Quasiment tout a été optimisé dans ce budget le conseiller municipal PLR Manuel Godinat. « On a fait les efforts qui étaient possibles et la marge de manœuvre devient relativement faible, ce qui fait que ça suscite peu le débat. Ça veut dire que les services communaux et le Conseil communal ont bien travaillé. En moyenne lissée on va investir 4,5 millions de francs par année. Je comprends et j’entends le Conseil de ville qui peut demander plus de prudence. Mais au vu de nos flux de liquidité, on a les moyens de se payer ces différents projets », avance l’élu en charge des finances. La quotité d’impôt reste inchangée à 2.05 pour l’année prochaine.





Inquiétude autour de la sécurité à Porrentruy

Vols, passages à tabac, malaises inexpliqués. La sécurité dans certains établissements nocturnes de la ville suscite par ailleurs l’inquiétude du conseiller de ville PLR Eric Laville qui a fait remonter ces craintes lors des questions orales. Le Conseiller municipal en charge de la sécurité Julien Loichat a reconnu que la police a été alertée à de nombreuses reprises pour des bagarres ces dernières semaines, sans occulter qu’un établissement était particulièrement concerné. Le responsable de ce dernier a été convoqué au poste de police en octobre. « La situation s’est depuis lors améliorée », a relevé Julien Loichat qui ajoute, en écho à l’actualité récente, qu’aucun faits avérés liés à la « drogue du viol » n’a été remonté à la police. Il assure néanmoins que les autorités restent très attentives et invite toute personne qui aurait été victime de cas de drogue à son insu à contacter la police pour enrayer un éventuel phénomène. /jpi