Yvette Théraulaz déconstruit la masculinité au Théâtre du Jura

« Depuis #MeToo en 2017, je me suis demandé ce que les hommes pensaient de tout ça. Est-ce qu’ils ont un point de vue ? Est-ce qu’ils sont prêts à se remettre en question ? Alors j’ai convoqué les hommes de ma vie, ceux qui m’ont fait du bien et d’autres au contraire qui rendent le chemin difficile », confie Yvette Théraulaz. Son spectacle brosse la thématique très actuelle de l’égalité mais aussi des sensibilités masculines et féminines de chacun. « Il y a des siècles de patriarcat qui nous dominent, comment on fait avec ça ? Forcément il y a des résistances parce que ce n’est pas facile de perdre ses privilèges. Il faudra du temps », conçoit la comédienne vaudoise qui espère contribuer à éveiller des consciences. /jpi