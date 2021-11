Mesures renforcées dans les écoles

Le Gouvernement jurassien renforce les mesures de lutte contre le coronavirus dans les écoles. Dès mercredi, le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves et les enseignants des degrés secondaires 1 et 2 dès la détection d’une personne positive dans une classe ou un module. Il restera obligatoire au moins jusqu’au test salivaire de la semaine suivante, soit pendant au moins une semaine. L’annonce a été faite ce mardi par les autorités cantonales. Cette mesure s’applique à tous les élèves et enseignants, y compris ceux qui sont immunisés. D’après le Gouvernement cantonal, elle doit permettre « d’éviter des quarantaines massives ».





Appel à la prudence et contrôles renforcés

D’après l’exécutif jurassien, la situation épidémiologique continue de se dégrader dans les pays qui nous entourent, en Suisse et aussi dans le Jura. Les cas sont en hausse, tout comme les hospitalisations et les personnes traitées en soins intensifs en lien avec le Covid-19. Le Gouvernement rappelle l’importance des gestes barrières et recommande la vaccination qui reste, d’après lui, « le meilleur moyen de se protéger soi-même et de protéger les autres ». Par ailleurs, les autorités jurassiennes indiquent que les contrôles seront renforcés pour garantir le respect des mesures de protection en vigueur dans les établissements publics et lors de manifestations. /comm-mle