Nouvelle limitation des visites à l’H-JU

L’Hôpital du Jura prend de nouvelles mesures pour protéger ses patients et limiter les risques d’infection. Les visites seront restreintes dès ce mardi 7 décembre sur les sites de Delémont et Porrentruy. Chaque patient désignera une seule personne référente pour venir à son chevet au maximum une fois par jour et pas plus d’une heure. Les visiteurs devront disposer du certificat Covid et d’une pièce d’identité, comme actuellement. Des exceptions resteront possibles dans des situations particulières, comme la fin de vie. /comm-rch