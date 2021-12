La Croix-Rouge jurassienne annule deux évènements

La Croix-Rouge jurassienne doit faire l’impasse sur deux de ses évènements organisés habituellement pour les personnes seules. « Noël pour tous » à Porrentruy et le « Noël de l’amitié » à Delémont ne pourront pas avoir lieu comme prévu le 24 décembre. Selon un communiqué publié lundi matin, « l’augmentation des cas Covid, l’incertitude liée à l’évolution négative du virus et les hôpitaux en saturation ont eu raison de la motivation des organisateurs ». Il s’agit de la deuxième annulation consécutive. Contactée, la coordinatrice alarmes, actions sociales et bénévolat de la Croix-Rouge jurassienne, Karine Bohin a confié que des pistes étaient étudiées pour organiser un évènement au printemps prochain. /comm-lge