Nette accélération pour la 3e dose dans le Jura

La capacité du centre de vaccination de Porrentruy sera aussi doublée dès vendredi, et plusieurs pharmacies proposeront désormais des horaires de vaccination étendus. Avec le nouveau centre de Delémont, et les centres existants de Courtételle et Saignelégier, les autorités estiment que 4'000 rendez-vous pourront être fixés chaque semaine dans le Jura.