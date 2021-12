Maurice Paupe : « C’est vraiment très compliqué, ça fait que de changer ! »

Les restaurateurs sont parmi les premiers concernés par les deux variantes mises en consultation ce vendredi par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La première imposerait la règle des 2G, le port du masque et la consommation assise dans les établissements. « C’est la moins pire. C’est réalisable. On va perdre de nouveau des clients et la charge sera lourde : quand le client arrivera il faudra vérifier certificat Covid, carte d’identité, application pour la traçabilité… », réagit Maurice Paupe.

Concernant la deuxième variante qui imposerait la fermeture des espaces intérieurs des restaurants, le président de GastroJura en appelle à la Confédération : « Ce qui me fait le plus soucis c’est qu’à l’heure actuelle il n’y a plus beaucoup d’aides prévues pour nous. Pour 2022 rien n’est prévu. Il faut que la Confédération se mette au travail pour des aides, on ne va pas passer l’hiver comme ça ». /mmi