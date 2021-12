Le pass sérologique a la cote

C’est sans doute le pass sanitaire dont on parle le moins. Celui qui peut vous être délivré après un test sérologique, comprenez qui évalue votre taux d’anticorps au Covid. Lancé il y a bientôt un mois, le 16 novembre dernier, ce certificat Covid d’une durée de validité de trois mois, renouvelable, est une spécificité suisse non valable hors de nos frontières. En dépit de cet inconvénient, il rencontre dans le Jura un franc-succès. Depuis un mois, le laboratoire du Dr Risch à Courroux qui traite l’essentiel des demandes jurassiennes croule sous les demandes.





Un moyen d'obtenir un pass sans passer par la case vaccination



Il effectue jusqu’à 200 prises de sang par semaine à des patients qui espèrent décrocher le fameux sésame qui les fait rentrer dans la caste des « guéris » et dans les clous de la fameuse « 2G ». Son succès sous-entend donc que vous ayez été en contact avec le virus. Il y a quelques semaines encore, « ce sont surtout des vaccinés qui venaient pour savoir si la vaccination avait été bénéfique. Les demandes viennent désormais surtout de personnes intéressées par le Certificat covid », relève le Professeur Lorenz Risch, chef médical du groupe. Selon nos constatations, il s’agit surtout de guéris qui n’ont pas décroché le certificat (si leur maladie a été révélé par un test rapide et non un test PCR par exemple), mais aussi des personnes qui « tentent le coup » pour échapper à la vaccination.





L'Hôpital du Jura peut désormais répondre à la demande



Vous décrochez le certificat si votre taux est supérieur à 1 BAU (unité d’anticorps) par ml de sang. Une valeur seuil loin d’être universelle qui peut fortement varier en fonction du format du test qui dépend lui-même du laboratoire. Ce taux minimum peut aussi varier selon les pays, les laboratoires Risch suivant en l’occurrence les recommandations de la Société suisse de microbiologie pour fixer cette valeur. Selon le Professeur Lorenz Risch, « environ 60% des résultats des tests ont donné droit jusque-là à un certificat de guérison délivrée ensuite par l’OFSP ». Afin de répartir la demande, le canton du Jura a d’ailleurs sollicité le laboratoire de l’Hôpital du Jura afin qu’il puisse aussi réaliser ce type de test. L’HJU est en mesure de répondre aux sollicitations depuis cette semaine. /jpi