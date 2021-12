Rossemaison se retire de l’agglomération de Delémont

Rossemaison quitte le navire. Le Conseil communal de la localité vadaise a décidé à l’unanimité lors de sa séance de lundi de se retirer provisoirement de l’agglomération delémontaine. « Cette décision est le résultat de mois de brimades répétées de la part de l’exécutif de la capitale face aux communes de la couronne », déclare le Conseil communal dans un communiqué paru ce mardi. Le retrait de Delémont de Régiogaz est notamment pointé du doigt, ainsi que la gestion des syndicats de communes comme le SEDE ou encore le SEOD. « Dans le dossier de Régiogaz, les communes restantes ont toujours prôné l’apaisement. Elles ont respecté la décision de retrait de Delémont qui, rappelons-le est à l’origine de la structure et qui était historiquement actionnaire majoritaire. Mal leur a pris au vu du pamphlet rédigé à l’attention de la population qui sera appelée prochainement à voter sur son retrait. Ce message est rempli d’inexactitudes et de faits qui, malgré la mise en demeure de Régiogaz, n’ont toujours pas été prouvés », précise encore le Conseil communal. Ce dernier précise que Rossemaison ne réintégrera l’agglomération qu’avec l’assurance de « rapports futurs constructifs et équilibrés ». /comm-cer-alr