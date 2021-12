Six soldats en blouse d’infirmier à Delémont

La 3e dose pour tous

Lundi, jour d'ouverture, 350 personnes ont reçu le vaccin. Une partie des locaux du CEVAC à Courtételle n’est plus disponible et le canton se trouve à l’étroit. Le centre de vaccination de Courtételle reste opérationnel tout comme ceux de Porrentruy et Saignelégier. La Halle des expositions delémontaine devient le plus grand centre du canton. Dès ce mercredi, le « booster » y est accessible à toute la population jurassienne qui a reçu deux doses de vaccin depuis six mois au moins, « pour utiliser ces infrastructures qui seront là jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, l’armée s’en ira », précise le ministre jurassien de la santé Jacques Gerber.