Les élèves jurassiens en vacances mercredi à midi

Les vacances de Noël sont avancées d’un jour dans le Jura. Le Département de la formation de la culture et des sports, d’entente avec le Service de la santé publique, a décidé de mettre fin aux cours de la scolarité obligatoire et du secondaire I de manière anticipée le mercredi 22 décembre prochain à midi, soit un jour plus tôt que prévu. Il l’annonce ce vendredi pour « permettre aux élèves du canton de débuter les vacances de Noël de la manière la plus sereine possible ». Une décision contraire à ce qui avait été annoncé ce mercredi par le ministre jurassien de la formation Martial Courtet.



Au vu des délais relativement courts, des solutions seront proposées dans le cadre scolaire aux parents qui ne pourraient pas s’organiser pour garder leurs enfants en vue de la journée de jeudi 23 décembre. Les enseignants seront présents dans leur classe pour accueillir les élèves qui ne pourraient être gardés à la maison, précise le communiqué.