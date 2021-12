Pas de fermeture anticipée pour les crèches

Malgré les vacances anticipées des écoles, les structures d’accueil de l’enfance ne fermeront pas plus tôt cette semaine dans le Jura. Le Service de l’action sociale précise lundi que les crèches, les unités d’accueil pour écolier et l’accueil en milieu familial ne sont pas concernés par la mesure et restent ouverts. Les enfants pourront y être accueillis selon l’horaire habituel jusqu’à jeudi ou vendredi, en fonction de la date de fermeture propre à chaque structure.

Les autorités rappellent que des solutions sont proposées dans le cadre scolaire aux parents qui ne pourraient pas s’organiser en vue de la journée de jeudi. Comme annoncé vendredi, les cours finiront mercredi à midi dans les écoles jurassiennes. /comm-alr