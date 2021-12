Les Prévôtois et Prévôtoises ont pu découvrir en ce mois de décembre un magazine dédié au transfert de Moutier dans le Jura. Le Canton a distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Moutier un fascicule d'une dizaine de pages pour informer la population de l'avancée du projet de transfert. Dans ce premier numéro, aux couleurs de Noël, le Gouvernement jurassien évoque notamment ses engagements. Les étapes du transfert sont aussi détaillées.





Un magazine pour créer du lien

Le contenu du magazine ne se veut pas politique, plutôt informatif, selon Jacques Chapatte, chef du Service de l’information et de la communication du canton du Jura : « C’est un projet de société qu’il faut construire, donc il faut donner des infos et créer du lien.» Les Prévôtois pourront trouver dans cette brochure des informations très concrètes au fil du temps, comme lorsqu’il s’agira de changer les plaques de leur véhicule, par exemple. « Ce magazine est une action, d’autres projets sont en cours au niveau de l’information et de la communication », ajoute Jacques Chapatte. Un mini-site est déjà disponible et des événements seront mis sur pied d’ici l’accueil de Moutier… quant aux séances de travail entre le chargé de projet, la Municipalité et les comités, elles suivent leur cours. Pour rappel, le transfert de Moutier est prévu pour le 1er janvier 2026 au plus tard. /cto