Guy Parmelin au pays de la Tête de Moine

Un invité de marque de passage dans la région. Le conseiller fédéral en charge de l’économie et ancien président de la Confédération Guy Parmelin visite vendredi la Maison de la Tête de Moine à Bellelay où une centaine de personnes ont participé à une verrée en plein air. Guy Parmelin a répondu à l'invitation de l’UDC du Jura bernois, qui organise un événement public, la veille de l’assemblée suisse des délégués du parti, à Reconvilier.

Invité en direct dans le journal de 18h de RJB, le ministre de l'économie s'est dit « très heureux » du succès rencontré par la Tête de Moine, dont la production a passé pour la première fois la barre des 3'000 tonnes en 2021. « L’agriculture doit toujours pouvoir mieux positionner ses produits », a souligné Guy Parmelin, qui considère le célèbre fromage de Bellelay comme un « produit phare ». Bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP), la Tête de Moine surfe sur une vague exportatrice réjouissante et les prévisions pour 2022 sont au beau fixe. Toutefois, on l’a encore vu avec le Gruyère cette semaine, le maintien de l’authenticité des produits n’est pas toujours évident à garantir. « On ne dois pas faire de compromis sur la qualité » a insisté le conseiller fédéral. /ddc