Les absences sont nombreuses chez les enseignants jurassiens

Le coronavirus provoque de nombreuses absences dans le corps enseignant jurassien. La situation reste toutefois sous contrôle depuis la rentrée scolaire qui est intervenue la semaine dernière. Le Service cantonal de l’enseignement avait prévu un plan d’action pour répondre aux difficultés liées à la pandémie. Le nombre d’enseignants absents s’avère toutefois assez important.

Depuis la rentrée scolaire la semaine dernière, 9% du corps enseignant a été placé en isolement ou en quarantaine. Cela représente 85 personnes. Pour pallier ces absences, le Service de l’enseignement a principalement fait appel à la traditionnelle liste des remplaçants. Deux enseignants à la retraite sont également venus prêtés mains fortes la semaine passée : une ancienne enseignante a remplacé deux jours à l’école primaire de Porrentruy, et un autre a repris du service pendant quatre jours à l’école primaire du Val-Terbi. Le canton du Jura avait envoyé un courrier début janvier aux enseignants partis à la retraite entre 2019 et l’année dernière pour leur demander leur aide en cas de besoin. Au total, ils sont 69 à avoir été contactés. Dix-sept ont répondu favorablement et trois ont décliné, indique le Service de l’enseignement. /ech