Charles Aznavour et les Beatles renaissent au Théâtre du Jura

Un spectacle musical de grande envergure est à découvrir dès ce jeudi au Théâtre du Jura avec l’Ensemble de Cuivres Jurassien et l’Ensemble Choral Evoca sous la direction de Blaise Héritier. Comme c’est la coutume en début de chaque année, le directeur Blaise Héritier crée un évènement musical inédit, son titre : Emmenez-moi.

120 choristes, 35 musiciens, une soliste, Jessana Nemitz et les musiciens jurassiens Serge Kottelat à la guitare et Véronique Piller au piano proposent un concert avec les chansons de Charles Aznavour et des Beatles qui se lient et nous replongent dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… Blaise Héritier nous parle de ce spectacle sur lequel il travaille depuis plus d’une année :