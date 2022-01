La transmission du virus reste forte à l’école

« Effectivement le pourcentage est encore fort. Pour prendre une autre décision, il nous faut une tendance différente et ce n'est pas encore le cas. On s'appuie également sur ce qu'il se passe dans les autres cantons et nous aurons encore une séance de coordination la semaine prochaine. Pour le moment, cette date du 6 février nous paraît crédible pour envisager la suite autrement », explique le ministre de la formation Martial Courtet.



Le secrétaire du SEJ, Rémy Meury, confie par ailleurs n’avoir reçu « aucune alerte particulière des enseignants » sur cette règle. La contestation émanant des parents est aussi, selon lui, relativement faible. « Certaines personnes sont effectivement fâchées. Nous avons, heureusement, des chiffres qui ne sont pas très élevés », confirme le ministre. Actuellement, selon lui, entre 20 et 30 enfants ne vont pas à l’école pour cette raison. /jpi