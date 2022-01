Le Café des Arts : Renato Salvi

Né à la Chaux-de-Fonds, Renato Salvi découvre l’art en visitant le Musée des Beaux-Arts à l’aube de ses 20 ans. Architecte, diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en 1981, il part ensuite à Rome pour suivre les cours de restauration en monuments historiques à la Sapienza. Son nom est connu puisqu’il est l’architecte qui a dessiné l’A16, la Gare de Delémont ou encore le centre professionnel de Porrentruy, entre autres.

Ce lundi, c’est l’artiste peintre et dessinateur que nous découvrons, avec une exposition qui se tient à la Galerie Paul Bovée jusqu’au 24 février. Renato Salvi y dévoile des dessins et des peintures de nus, dont les traits ne dévoilent pas uniquement le corps, mais surtout le caractère et la vie des modèles. Cette exposition à Delémont lui procure une émotion particulière :