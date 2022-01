Géothermie : les réactions

Geo-Energie Suisse SA se montre confiant

De son côté, le promoteur, Geo-Energie Suisse SA, se réjouit de cette « importante décision pour la géothermie ». Le CEO, Peter Meier déclare : « Nous sommes très heureux et soulagés de cette décision ». Il se dit confiant et estime que « de bonnes solutions pourront être élaborées, qui répondront aux exigences de sécurité supplémentaires du canton du Jura ». Geo-Energie Suisse assure que « ce projet d’avenir générera une valeur ajoutée locale et régionale substantielle et suscitera une attention nationale et internationale ». Le Centre de compétence suisse en géothermie profonde veut encore donner « une grande importance à une information complète, transparente et orientée sur le dialogue avec la population ». La commission de suivi et d’information, qui va être constituée par le canton, sera centrale à cet égard.