Un premier bilan positif pour la nouvelle navette de Delémont

La nouvelle navette entre la gare et la vieille ville de Delémont trouve son public. Le Conseil communal s’est dit satisfait lundi soir des deux premiers mois d’exploitation de la ligne lors de la séance du Conseil de ville. L’exécutif est particulièrement content de la fréquentation de ce nouveau moyen de transport en fonction depuis le 13 décembre. Selon le conseiller communal en charge du dossier, Ernest Borruat, quelque 200 personnes en moyenne utilisent chaque jour la navette. « Le bilan est très satisfaisant. Il y a toute une série de personnes qui l’ont utilisée en combinant d’autres moyens de déplacement telles que les lignes 1 et 2 des Transports urbains delémontains », a souligné le membre de l’exécutif. Ce mini-bus qui relie le haut et le bas de la capitale jurassienne va toutefois devenir payant dès mardi après une période de gratuité de plusieurs semaines.