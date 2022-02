Nouvelle gérance au Café du Soleil

Le Café du Soleil, à Saignelégier, a trouvé un nouveau gérant. Les activités de restauration seront reprises par la société Septime SA, représentée par Julien Pittet et son équipe qui dirige déjà le restaurant de l’Inter à Porrentruy, en lien avec le CCDP. Le Café du Soleil va ainsi rouvrir ses portes jeudi, dès 10h, après quelques semaines de fermeture au début d’année pour cause de vacances et de fin de bail de gérance. /comm-fco